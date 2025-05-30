Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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🛡 Россия усиливает военное присутствие в Южной Осетии — НАТО заявила о потере оперативной свободы действий

🛡 Россия усиливает военное присутствие в Южной Осетии — НАТО заявила о потере оперативной свободы действий

НАТО заявила официальный протест против усиления военного присутствия России на Южном Кавказе. Речь идёт о развёртывании новых подразделений, усилении инфраструктуры и стратегическом расширении России в районе Южной Осетии.

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