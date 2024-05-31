НАТОвские техники подготовки военных нацелены на то, чтобы вызывать у них удовольствие от убийства, заявил подполковник армии США в отставке Дэвид Гроссман киевскому телеканалу «Первый западный»:«На основе современных средств подготовки — я имею в виду симуляторы и нацеливание на объект, — мы сделали убийство врага условным рефлексом».