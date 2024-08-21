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NYT: даже приток женщин в мужские профессии не решает нехватку рабочих рук на Украине

NYT: даже приток женщин в мужские профессии не решает нехватку рабочих рук на Украине

На рынке труда Украины, откуда массовая мобилизация изъяла большое количество рабочих рук, даже замещение женщинами ряда традиционно мужских мест не способно восполнить острую нехватку персонала во многих отраслях, пишет The New York Times.

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