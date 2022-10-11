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Сивков: Удар ВС РФ по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер

Сивков: Удар ВС РФ по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер

По мнению Константина Сивкова, массированный обстрел ВС РФ носил демонстративный характер, потому что главной целью являются здания, где присутствует политическое и военное руководство Украины, но по ним удары не наносились, сообщает РИА "Новости".

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