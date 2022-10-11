Сивков: Удар ВС РФ по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер

По мнению Константина Сивкова, массированный обстрел ВС РФ носил демонстративный характер, потому что главной целью являются здания, где присутствует политическое и военное руководство Украины, но по ним удары не наносились, сообщает РИА "Новости".
По мнению Константина Сивкова, массированный обстрел ВС РФ носил демонстративный характер, потому что главной целью являются здания, где присутствует политическое и военное руководство Украины, но по ним удары не наносились, сообщает РИА "Новости".
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