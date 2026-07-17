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Политнавигатор

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Генерал СБУ: Мы должны гадить под двери русским везде – особенно в Антарктиде!

Генерал СБУ: Мы должны гадить под двери русским везде – особенно в Антарктиде!

Украина учится «работать геополитически» и «сдерживает тысячный контингент» русских в Мали. Об этом в интервью «Коммерсанту Украинскому» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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