Открытое учебное занятие у Грицкевич А.И.

24.05.2024 преподаватель Грицкевич Анастасия Ивановна провела открытое учебное занятие по учебному предмету ´Товароведение продовольственных товаров´ по теме: ´Продукты переработки яиц´ в учебной группе №19Т.
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