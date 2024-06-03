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Открытое учебное занятие у Грицкевич А.И.

Открытое учебное занятие у Грицкевич А.И.

24.05.2024 преподаватель Грицкевич Анастасия Ивановна провела открытое учебное занятие по учебному предмету ´Товароведение продовольственных товаров´ по теме: ´Продукты переработки яиц´ в учебной группе №19Т.

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