Собянин сообщил о запуске платформы для международного сообщения на Москва-Сити

Транспортный узел Москва-Сити стал международным вокзалом, отметил Сергей Собянин. Вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым он открыл северный вестибюль и платформу № 3 для международного сообщения Москва — Минск.
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