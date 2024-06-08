Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов

Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена, заявил на полях ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
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