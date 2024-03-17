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В Бразилии обнаружены 16 древних наскальных рисунков

В Бразилии обнаружены 16 древних наскальных рисунков

Археологи бразильского Национального института исторического и художественного наследия (Iphan) обнаружили 16 новых археологических памятников во время обследования большой территории в Халапао, в восточной части штата Токантинс, сообщает «Аrkeonews».

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