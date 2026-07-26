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Президент Кубы: быть сегодня на Кубе — это акт мужества

Президент Кубы: быть сегодня на Кубе — это акт мужества

«Быть сегодня на Кубе — это акт мужества», — заявил президент Мигель Диас-Канель Бермудес во время Встречи солидарности, состоявшейся в провинции Пинар-дель-Рио в рамках празднования годовщины штурма казарм Монкада и Карлоса Мануэля де Сеспедеса, сообщает 25 июля Cubadebate.

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