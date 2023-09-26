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WADA о допинг-деле Валиевой: «Мы хотим справедливого исхода дела, основанного на фактах»

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начинаются слушания по делу фигуристки. Они пройдут с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

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