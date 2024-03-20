Глава Nammo Брандтцег: Европе стоит нарастить объемы оборонного производства

Директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег заявил, что Европейские страны испытывают нехватку ресурсов для расширения производства военного снаряжения и утверждает, что это можно исправить путем изменений в законодательстве.
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