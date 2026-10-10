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Bloomberg: Saudi Aramco поставит Европе в ноябре весь объем купленной нефти

Bloomberg: Saudi Aramco поставит Европе в ноябре весь объем купленной нефти

Все партии нефти купленной ранее у госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco поступят на нефтеперерабатывающие заводы Европы в ноябре 2026 года, 10 октября сообщает агентство Bloomberg.

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