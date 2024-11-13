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Китай

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Си Цзиньпин призвал всемерно оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате наезда автомобиля

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате наезда автомобиля, произошедшего в понедельник в городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая.

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