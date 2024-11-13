Си Цзиньпин призвал всемерно оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате наезда автомобиля

Пекин, 12 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате наезда автомобиля, произошедшего в понедельник в городе Чжухай провинции Гуандун на юге Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)