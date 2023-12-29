Залужный уволил помощницу, заявившую о неизбежности смерти солдат ВСУ

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный уволил внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая призвала матерей солдат ВСУ не бояться гибели сыновей на фронте, поскольку «все равно все умрут».
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