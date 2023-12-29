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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Залужный уволил помощницу, заявившую о неизбежности смерти солдат ВСУ

Залужный уволил помощницу, заявившую о неизбежности смерти солдат ВСУ

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный уволил внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая призвала матерей солдат ВСУ не бояться гибели сыновей на фронте, поскольку «все равно все умрут».

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