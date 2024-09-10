Воробьев сообщил о гибели 9-летнего ребенка из-за атаки БПЛА в Раменском

Ночью 10 сентября беспилотники ударили по многоквартирным домам в Раменском. В результате одной из атак погиб девятилетний ребенок, об этом пишет губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии