Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Воробьев сообщил о гибели 9-летнего ребенка из-за атаки БПЛА в Раменском

Воробьев сообщил о гибели 9-летнего ребенка из-за атаки БПЛА в Раменском

Ночью 10 сентября беспилотники ударили по многоквартирным домам в Раменском. В результате одной из атак погиб девятилетний ребенок, об этом пишет губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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