На заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в рамках Московского инвестиционно-промышленного форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил делать ставку на рост производительности труда и комплексную роботизацию, включая модель «робот как услуга» для среднего бизнеса.