Эксперт The Drive считает, что Украина могла солгать о судьбе самолета Ан-225

Слухи об утрате авиалайнера из-за пожара подтверждены представителями украинского государственного оборонного конгломерата «Укроборонпром» и министром обороны Украины Дмитрием Кулебой, но американский аналитик не исключается того, что Ан-225 цел.
Слухи об утрате авиалайнера из-за пожара подтверждены представителями украинского государственного оборонного конгломерата «Укроборонпром» и министром обороны Украины Дмитрием Кулебой, но американский аналитик не исключается того, что Ан-225 цел.
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