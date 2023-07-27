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В Самаре десять детей спасли во время пожара в жилом доме

В Самаре десять детей спасли во время пожара в жилом доме

В жилом доме на улице Красногвардейской в Красноглинском районе Самары произошел пожар. При помощи спасательных устройств вызволили 12 человек, в том числе десять детей, еще 18 человек эвакуировали, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

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