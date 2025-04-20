Сделать самозатачивающуюся тяпку своими руками

Покупные фабричные тяпки во время работы теряют остроту, поэтому их нужно периодически затачивать. Это не слишком сложно, но намного проще, когда тяпка затачивается сама и вообще не требует никакого внимания.
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