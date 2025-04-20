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Сделать самозатачивающуюся тяпку своими руками

Сделать самозатачивающуюся тяпку своими руками

Покупные фабричные тяпки во время работы теряют остроту, поэтому их нужно периодически затачивать. Это не слишком сложно, но намного проще, когда тяпка затачивается сама и вообще не требует никакого внимания.

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