Ламорелло может назначить Бэбкока главным тренером «Айлендерс» (The Athletic)

Майк Бэбкок может возглавить «Айлендерс». Об этом сообщает The Athletic. Как сообщает журналист Кевин Курц, генеральный менеджер клуба из Нью-Йорка Лу Ламорелло, скорее всего, назначит тренера, который ему хорошо знаком.