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Ламорелло может назначить Бэбкока главным тренером «Айлендерс» (The Athletic)

Майк Бэбкок может возглавить «Айлендерс». Об этом сообщает The Athletic.  Как сообщает журналист Кевин Курц, генеральный менеджер клуба из Нью-Йорка Лу Ламорелло, скорее всего, назначит тренера, который ему хорошо знаком.

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