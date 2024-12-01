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Бабуля из России спасла американских родственников во время катастрофы: "Они не знали, что воду надо сливать!"

Бабуля из России спасла американских родственников во время катастрофы: "Они не знали, что воду надо сливать!"

Armin Weigel/Globallookpress Бабуля из России спасла американских родственников во время небывалой коммунальной катастрофы: "Они не знали, что воду надо сливать!" Женщина наведалась в США навестить близких и оказалась в центре бедствия.

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Комментарии
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Александр Пелимский
Это с какой скоростью бабушка вязала тёплую одежду на кучу родственников то???
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9 час.
Станислав Бурченко
...хрень, плохо придумано...фантазии ваще нет...где учился?
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8 час.
СЗ
Светлана Зуева
И эти идиёты хотят воевать с Россией?
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8 час.

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