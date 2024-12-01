Бабуля из России спасла американских родственников во время катастрофы: "Они не знали, что воду надо сливать!"

Armin Weigel/Globallookpress Бабуля из России спасла американских родственников во время небывалой коммунальной катастрофы: "Они не знали, что воду надо сливать!" Женщина наведалась в США навестить близких и оказалась в центре бедствия.
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