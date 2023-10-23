«Итэлма» готова обеспечить блоками ABS и ESP все автозаводы в России

Крупнейший российский производитель автомобильной электроники уже поставляет антиблокировочную систему тормозов для всех моделей Lada, недавно он начал работу с Группой ГАЗ, а в настоящее время ведет переговоры и с другими предприятиями.
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