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На Украине Анатолия Карпова заочно «приговорили» к 15 годам лишения свободы

На Украине Анатолия Карпова заочно «приговорили» к 15 годам лишения свободы

На Украине заочно приговорили троих депутатов Госдумы РФ к 15 годам колонии.Управление СБУ по Тернопольской области проинформировало: суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы трех депутатов Госдумы РФ, в числе которых чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

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