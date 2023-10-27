Отключение сетей 3G завершится в 2027–2030 году

Минцифры прогнозирует, что процесс по отключению сети 3G в России будет завершён в 2027–2030 годах, отметил директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций министерства Дмитрий Тур в ходе конференции «Спектр-2023».
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