В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки по факту нарушения прав граждан в Самарской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по сообщению средств массовой информации о том, что в Тольятти мигрант угрожал подросткам и взрослым, организовано проведение процессуальной проверки.
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