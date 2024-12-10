Daily Mail: первую леди США Джилл Байден и Трампа заподозрили во флирте в Париже

Global Look Press/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Первую леди США Джилл Байден заподозрили во флирте с избранным американским президентом Дональдом Трампом во время беседы в Париже на церемонии открытия собора Парижской Богоматери, сообщает газета Daily Mail.
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