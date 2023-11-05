Страна и люди
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Страна и люди

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Мэттью Перри похоронили в Голливуде рядом со студией, где снимали «Друзей»

Мэттью Перри похоронили в Голливуде рядом со студией, где снимали «Друзей»

Похороны американского актера Мэттью Перри, в наибольшей степени запомнившегося зрителю по роли Чендлера в сериале «Друзья», прошли в Голливуде на кладбище недалеко от студии, где снимался культовый сериал, передает TMZ.

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