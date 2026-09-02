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ФРГ передаст Украине дополнительные ракеты для ПВО IRIS‑T

ФРГ передаст Украине дополнительные ракеты для ПВО IRIS‑T

Правительство Германии планирует активизировать военную поддержку Украины и в сентябре поставить Киеву дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS‑T.

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