«Многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен». Такими словами в российских силовых структурах оценивают начало операции по ликвидации окруженной группировки противника в районе Волчанска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Иран изгнал амери...
- Канцлер Мерц разр...
- Противостояние Из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым