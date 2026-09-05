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Остатки группировки ВСУ растворяются в Волчанском котле

Остатки группировки ВСУ растворяются в Волчанском котле

«Многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен». Такими словами в российских силовых структурах оценивают начало операции по ликвидации окруженной группировки противника в районе Волчанска.

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