В Северной Осетии сотрудники полиции Ардонского района совместно с отрядом ЮИД провели акцию «Посвящение в пешеходы!»

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход» инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Евгения Тавасиева и инспектор ПДН лейтенант полиции Зарина Амбалова ОМДВ России по Ардонскому району вместе с отрядом ЮИД школы селения Кирово провели для первоклассников профилактическую акцию «Посвящение в пешеходы!».