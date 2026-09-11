РИА Новости: в школе на Кубани отравились более 20 детей

На Кубани в одной из школ отравились более 20 детей, четверо из них попали в больницу. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА Новости.
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