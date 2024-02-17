Гений про злодейства "Я русский, и мне повезло." Арестович - это, конечно, просто прелесть, что такое.
Случилось страшное, Путин в ужасе
Комментарии
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Людмила Лиханова
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2 час.
Михаил Кицис
Так, что с генералом Власовым и полицаями? Они тоже были евреями? Это было не тысяча лет тому назад, а всего 80. За годы ВОВ больше всего Героев Советского Союза русских, затем украинцы, затем белорусы, далее татары и почти столько же Героев Советского Союза евреев. В России далеко не пять национальность, как вы считаете? Если брать в процентном отношении .... За годы ВОВ всего ДВА человека получили пять орденов Славы всех трёх степеней! И один из них еврей. Их всех забыли изгнать? В 33 году, когда Гитлер пришёл к власти, великий физик лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн уехал из Германии в США. Наверное, в знак протеста, что Гитлер был еврей, как сейчас говорят.
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2 час.
Михаил Кицис
Путин ТРИЖДЫ посещал Израиль! Вы почему его не предупредили! 😀
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1 час.
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