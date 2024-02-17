Случилось страшное, Путин в ужасе

Михаил Кицис

Так, что с генералом Власовым и полицаями? Они тоже были евреями? Это было не тысяча лет тому назад, а всего 80. За годы ВОВ больше всего Героев Советского Союза русских, затем украинцы, затем белорусы, далее татары и почти столько же Героев Советского Союза евреев. В России далеко не пять национальность, как вы считаете? Если брать в процентном отношении .... За годы ВОВ всего ДВА человека получили пять орденов Славы всех трёх степеней! И один из них еврей. Их всех забыли изгнать? В 33 году, когда Гитлер пришёл к власти, великий физик лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн уехал из Германии в США. Наверное, в знак протеста, что Гитлер был еврей, как сейчас говорят.