Расписной деревянный купол вернулся в Пахомиевскую часовню в Кенозерье

В часовне деревни Карповой, освященной в честь преподобного Пахомия Кенского, вернулось «небо» — куполообразные деревянные потолки, расписанные на библейские сюжеты.
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