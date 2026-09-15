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Культуромания

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Расписной деревянный купол вернулся в Пахомиевскую часовню в Кенозерье

Расписной деревянный купол вернулся в Пахомиевскую часовню в Кенозерье

В часовне деревни Карповой, освященной в честь преподобного Пахомия Кенского, вернулось «небо» — куполообразные деревянные потолки, расписанные на библейские сюжеты.

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