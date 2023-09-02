"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ

Просто ужас какой-то. И это все ради мифической дружбы народов и как бы не навредить отношениям с наглецами? АУ! Президент- на хрена нам такие друзья, которые хуже врагов.

Юрий Селиванов

Гнать в зашей этих бродяг! они на родине своей никому не нужны оказались но тем не менее приехали в Россию в качестве супер специалистов. Но к сожалению властедержащие на решительные меры не пойдут, "а вдруг, что то не так выйдет, тёплого места враз лишишься".