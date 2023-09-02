ФОТО: ЦАРЬГРАД ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Вслед за Котельниками мигранты оккупировали ещё один населённый пункт в Подмосковье.
"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ
Комментарии
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вячеслав рюмин
Просто ужас какой-то. И это все ради мифической дружбы народов и как бы не навредить отношениям с наглецами? АУ! Президент- на хрена нам такие друзья, которые хуже врагов.
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10 час.
Юрий Селиванов
Гнать в зашей этих бродяг! они на родине своей никому не нужны оказались но тем не менее приехали в Россию в качестве супер специалистов. Но к сожалению властедержащие на решительные меры не пойдут, "а вдруг, что то не так выйдет, тёплого места враз лишишься".
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9 час.
Русский Империалист
Скоро выборы губера МО. Останется ли прежний губер - это большой вопрос. Тут и гастеры и закон о регистрации домашних животных , которые "подмочили" репутацию.
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8 час.
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