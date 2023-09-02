Закон и Порядок

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    Увы, хлеб по ГОСТам советским - редкость. Что бы настоящие, живые дрожжи или ржаная закваска, что бы без всяких улучш...Санкции не помогли
  • Сергей
    Ты шакал, вы все там шакалы в мвд, можете только демонстрантов гонять безоружных и бабушек штрафовать за торговлю в н...Сектанты Пригожин...
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"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ

"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ

ФОТО: ЦАРЬГРАД ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Вслед за Котельниками мигранты оккупировали ещё один населённый пункт в Подмосковье.

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Комментарии
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вячеслав рюмин
Просто ужас какой-то. И это все ради мифической дружбы народов и как бы не навредить отношениям с наглецами? АУ! Президент- на хрена нам такие друзья, которые хуже врагов.
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10 час.
Юрий Селиванов
Гнать в зашей этих бродяг! они на родине своей никому не нужны оказались но тем не менее приехали в Россию в качестве супер специалистов. Но к сожалению властедержащие на решительные меры не пойдут, &quot;а вдруг, что то не так выйдет, тёплого места враз лишишься&quot;.
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9 час.
Русский Империалист
Скоро выборы губера МО. Останется ли прежний губер - это большой вопрос. Тут и гастеры и закон о регистрации домашних животных , которые &quot;подмочили&quot; репутацию.
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8 час.

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