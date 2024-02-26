"Выгоняю бойцов ZOV бесплатно без регистрации и смс": Владелица люберецкой кофейни решила похвастаться. Последствия

Avia.pro - Новости Владелица кофейни в Люберцах, Алена П., столкнулась с неожиданными последствиями после того, как решила поделиться в соцсети X (бывший Twitter) историей о том, как она выгнала из своего заведения бойца ZOV.
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