Юбилейное издание Killer Instinct выйдет 28 ноября Microsoft и разработчик Iron Galaxy Studios не...

Юбилейное издание Killer Instinct выйдет 28 ноябряMicrosoft и разработчик Iron Galaxy Studios недавно отметили 10-летие Killer Instinct, объявив, что боевик станет бесплатной игрой, в то время как платное юбилейное издание также будет доступно для тех, кто хочет получить доступ ко всему… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.