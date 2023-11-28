Юбилейное издание Killer Instinct выйдет 28 ноября Microsoft и разработчик Iron Galaxy Studios не...

Юбилейное издание Killer Instinct выйдет 28 ноябряMicrosoft и разработчик Iron Galaxy Studios недавно отметили 10-летие Killer Instinct, объявив, что боевик станет бесплатной игрой, в то время как платное юбилейное издание также будет доступно для тех, кто хочет получить доступ ко всему… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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