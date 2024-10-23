Майкл Сэйлор: "Доверьте хранение биткоинов крупным банкам"

Соучредитель MicroStrategy Майкл Сэйлор в недавнем интервью с финансовым репортером Мэдисоном Рейди заявил, что энтузиасты биткоина могут не беспокоиться о рисках, если переведут свои активы в крупные учреждения, которые «слишком большие, чтобы обанкротиться», и созданы специально для безопасного хранения криптовалют.
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