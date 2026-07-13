Что обнаружили в  сейфе Якова Свердлова после его смерти

Смерть Якова Михайловича Свердлова в марте 1919 года до сих пор вызывает споры среди историков. Официальный диагноз — «испанский грипп» — выглядит слишком простым для человека, который фактически управлял страной в самые тревожные месяцы после революции.
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