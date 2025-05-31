Стартует набор в Президентский молодежный кадровый резерв. Как подать заявку

1 июня в Казахстане стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование и общий стаж работы не менее 5 лет, а также владеющие государственным языком не ниже уровня B1, - передает inAktau.