Стартует набор в Президентский молодежный кадровый резерв. Как подать заявку

1 июня в Казахстане стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование и общий стаж работы не менее 5 лет, а также владеющие государственным языком не ниже уровня B1, - передает inAktau.
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