Теннисные корты Сочи и Сириуса: девять самых главных 📍 Swissotel Resort, Курортный проспект, 89 👤 1500₽ в час, 500₽ за ракетку и мячи 📍 Гранд Отель Жемчужина, Черноморская улица, 3 👤 1500₽ в час, ракетка и мячи входят 📍 Sport Inn Hotel & Wellness, Урицкого, 18а 👤 2000₽ за час, ракетка и мячи входят 📍 Сочи Парк Отель, Континентальный проспект, 6 👤 1400₽/час, 500₽ за две ракетки и мячи 📍 Гранд Отель Поляна, Ачипсинская улица, 26 👤 3000₽ в час, 300₽ за ракетку и мячи 📍 Санаторий “Зеленая роща”, Курортный проспект, 120 👤 1000₽ за час, ракетка и мячи входят 📍 Железнодорожная улица, 15 👤 750₽ в час, 400₽ за ракетку 📍 Пансионат “Бургас”, Ленина, 233 👤 1000₽ в час с 8 до 17, 1300₽ в час с 18 до 22, ракетка 300₽ 📍 База отдыха “Троя”, Будённовская улица, 1 👤 500₽ в час с мячами, ракетки нужны свои ⚽️ Интересный Сочи.