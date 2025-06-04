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ВС России уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ около Константиновки

ВС России уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ около Константиновки

В Минобороны России заявили, что артиллеристы и расчёты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ украинских оккупантов в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

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