ВС России уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ ВСУ около Константиновки

В Минобороны России заявили, что артиллеристы и расчёты FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и станцию РЭБ украинских оккупантов в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.
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