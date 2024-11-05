Установил номерной знак за лобовым стеклом — что мне будет?

Передний бампер пострадал в ДТП, но машина осталась на ходу. С какой стороны ветрового стекла необходимо расположить передний регистрационный знак, чтобы не было вопросов со стороны Госавтоинспекции?Отмечайте свой вариант в опросе ниже.
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