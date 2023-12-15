Как выбрать квартиру для богатой и счастливой жизни— советы эксперта по фэн-шуй

В квартире, выбранной по принципам фэн-шуй (Даосская практика организации пространства. — Прим. ред.), человек процветает, его доходы растут, притягиваются новые возможности для развития, а личная жизнь протекает в гармонии и согласии.
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