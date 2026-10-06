Арбитраж ввел банкротство экс-владельца «ТНС энерго» Аржанова с долгом 200 млн

Нижегородский арбитраж ввел процедуру банкротства в отношении Дмитрия Аржанова по заявлению ООО «НЭС», которому бывший совладелец группы «ТНС энерго» задолжал 200 млн рублей.
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