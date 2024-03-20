Си Цзиньпин ознакомился с работой, связанной с весенней вспашкой

Чанша, 19 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин во вторник во время инспекционной поездки по городу Чандэ /провинция Хунань, Центральный Китай/ вошел на рисовое поле, где подробно ознакомился с работой, связанной с весенней вспашкой.