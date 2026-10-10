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«Не может провести осмотр»: что не так с ИИ-врачами и почему им нельзя доверять

«Не может провести осмотр»: что не так с ИИ-врачами и почему им нельзя доверять

В начале октября 68-летняя пенсионерка из Москвы попала в больницу с кровавой рвотой после того, как воспользовалась «лечебным» рецептом ИИ-«знахарки» из соцсетей.

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