На базе ЦБ заработала антимывочный сервис «Знай своего клиента»

На базе Центробанка РФ начала работу в полном объеме антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), с помощью которой банки смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям.