Армия России наращивает удары по ключевой инфраструктуре Украины (ВИДЕО)

Армия России наращивает удары по ключевой инфраструктуре Украины. За последний месяц российские войска нанесли множество групповых ударов по объектам, используемых в интересах ВСУ.
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