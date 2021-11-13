Первая любовь — это так прекрасно. Пожалуй, никакая последующая не сравнится с ней по накалу страстей и ошибок, которые можно совершить.
Как помочь дочери пережить расставание с парнем
Комментарии
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Лариса Бачевская
Психолог не поможет, после сеанса ты останешься одна со своей бедой. Лично мне помог человек, который круглосуточно слушал, как я люблю другого, страдаю и мучаюсь, и успокаивал меня. И через полгода он меня излечил от токсичной любви, хотя был очень далёк от психотерапии.
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8 час.
Лариса Бачевская
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8 час.
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