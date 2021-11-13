Как помочь дочери пережить расставание с парнем

Лариса Бачевская

Психолог не поможет, после сеанса ты останешься одна со своей бедой. Лично мне помог человек, который круглосуточно слушал, как я люблю другого, страдаю и мучаюсь, и успокаивал меня. И через полгода он меня излечил от токсичной любви, хотя был очень далёк от психотерапии.